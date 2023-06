Eden Hazard fortement critiqué par une star du Real Madrid? «Quelqu’un qui est venu pour énormément d’argent et qui n’a pratiquement rien fait à part se reposer»

« 103M€. Nous avions aussi eu quelqu’un qui est venu pour énormément d’argent et n’a pratiquement rien fait à part se reposer. C’est beaucoup d’argent, mais voyons le positif. Bellingham a l’air très fort », a lancé Toni Kroos.

Et même s’il ne cite pas de nom, les propos du milieu de terrain allemand laissent fortement penser qu’il s’agit d’Eden Hazard. Transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid, l’ancien capitaine des Diables rouges n’a jamais su s’imposer chez les Madrilènes et il a fini par rompre son contrat il y a quelques jours, au terme d’une saison lors de laquelle il n’a quasiment pas eu de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti.