La maman du petit Noah est horrifiée après l’avoir récupéré à la crèche: le visage du bébé de 10 semaines était recouvert d’éraflures ensanglantées!

Une maman, qui souhaite garder l’anonymat, a été horrifiée après avoir récupéré son bébé de 10 semaines à la crèche. La raison ? Le visage du petit Noah était recouvert d’éraflures ensanglantées.

La garderie Only About Children de Melbourne parle d’un accident survenu au moment de changer la couche du nouveau-né. Celui aurait été laissé sans surveillance et griffé par un autre enfant durant ce court laps de temps.