Trois activistes arrêtés et inculpés pour le vol de 350 lapins dans un élevage à Aubel

En 2019, le plus gros éleveur wallon de lapins s’en faisait voler 350 par un groupe d’activistes vegans. En quelques minutes, les centaines de lapins étaient emportées et les malfrats bien loin. Ce n’était pas le dernier vol dont faisait les frais l’éleveur aux 50.000 lapins. En 2020, un groupe remet ça. 92 lapins sont emportés et retrouvés dans la nature, morts de froid. L’horreur.

Si on pensait les auteurs de ces vols impunis, trois d’entre eux, impliqués dans le premier méfait, ont été interpellés, nous apprend la DH. Identifiés et interpellés, ils vont bientôt être poursuivis. Le parquet de Charleroi réclame leur renvoie en correctionnelle. Ils rejoindraient trente autres inculpés pour des infractions similaires motivées par la cause animale. On parle de vols mais aussi de destruction de biens. Au vu de certaines connexions entre les dossiers, ils n’en feront plus qu’un seul traité normalement à Charleroi.