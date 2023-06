Jérémy Doku sur le départ de Rennes? «Dans le football, rien n’est sûr»

Fortement critiqué à Rennes parce qu’il est souvent blessé, Jérémy Doku (21 ans) a terminé la saison en force. Ce qui lui vaut, désormais, de l’intérêt d’un peu partout en Europe, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce mercredi midi. « 50 millions, c’est beaucoup d’argent. S’il y a de grandes chances que je parte ? Vous savez comme moi que dans le football, rien n’est sûr ».

Souvent blessé cette saison, l’ancien Anderlechtois ne veut plus se prendre la tête : « La saison précédente avait été compliquée à cause de blessures. Cette saison, j’ai pu enchaîner les matchs et c’est ce qu’il me fallait. J’ai pu jouer sans me poser de questions, comme si je jouais dehors avec mes potes ».