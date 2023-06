Une collecte de sang organisée à la clinique de Saint-Vith pour la journée mondiale des donneurs de sang

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, la clinique St Joseph organise une collecte de sang en collaboration avec la Croix-Rouge le vendredi 16 juin de 10h à 17h30. Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Il suffit de se rendre à l’hôpital muni de sa carte d’identité et de suivre les panneaux indiquant le lieu de la collecte.

Les donneurs doivent avoir entre 18 et 70 ans, avec un âge maximum de 66 ans pour un premier don. « La Croix-Rouge cherche d’autant plus à recruter des donneurs avant la période des vacances d’été, qui est souvent marquée par une baisse des dons de sang », indique la clinique dans un communiqué. Selon l’organisation humanitaire, les réserves de sang actuellement disponibles sont insuffisantes pour pouvoir répondre aux besoins, notamment pour le groupe sanguin 0-. Un don de sang ne prend qu’environ une heure. Le corps se régénère rapidement et il est possible de donner son sang à nouveau après seulement 12 semaines.