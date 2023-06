Un chauffard manque de percuter un piéton à bord de sa Golf GTI lors d’une course-poursuite avec la police dans le centre de Liège: le conducteur de 20 ans arrêté, trois passagers ont pris la fuite

Ce mardi soir vers 22h50, deux véhicules circulent à vive allure sur le pont Kennedy à Liège en direction du centre-ville. Une patrouille de la police de Liège intervient et repère un des deux véhicules, une Golf GTI, qui prend la fuite à plus de 100 km/h. Le conducteur ne respecte aucune règle du code de la route, évite de peu de renverser un piéton, coupe une priorité à un autre véhicule et franchit trois feux rouges sur le boulevard d’Avroy avant d’emprunter la trémie Sainte-Marie et de disparaître.

Une heure plus tard, cette Golf GTI est à nouveau aperçue par la police avenue Olympe Gilbart à Burenville et démarre à nouveau en trombe. Elle manque de foncer sur un véhicule venant en sens inverse puis remonte une rue en sens interdit et termine sa course folle dans une voie sans issue. Trois passagers du véhicule prennent la fuite à pied et ne seront pas retrouvés. Le jeune conducteur de 20 ans, lui, est interpellé après s’être débattu.