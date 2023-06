Euro U21: une vingtaine de supporters belges pour soutenir les Diablotins en Géorgie

« Premièrement, cet Euro U21 tombe quasiment au même moment que le rassemblement des Diables avec deux matches importants dont le second à la veille du premier match des Espoirs. Puis, la Géorgie n’est pas une destination facile car il n’y a aucun vol direct au départ de Bruxelles. Et le montant d’un tel voyage, même si les hôtels sur place restent abordables, peut vite être très élevé. Donc, oui, le tournoi en Géorgie pose quelque peu problème pour les supporters. »

Par ailleurs, l’Union belge avait organisé un concours et va permettre à deux fans d’assister au 2e match des Diablotins, le 24 juin contre la Géorgie. Le voyage, d’une valeur de 1.900 euros, comprenant les vols, le séjour de trois jours et deux nuits à Tbilissi et les tickets pour la rencontre. Domenico Tedesco pourra donc compter sur deux scouts, deux « Belgian Red Insiders », lors du second match de poule.