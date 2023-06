L’informatique et la puériculture dès la 4e secondaire au Lycée Guy Cudell de Saint-Josse

Le lycée communal Guy Cudell de Saint-Josse modernise son offre de formation en proposant dès la 4e année les options « Maintenance PC/réseaux » et « Puériculture ». Une 7e année commune sera également organisée pour ceux qui veulent poursuivre dans l’enseignement supérieur. L’informatique s’invite dans le DASPA et la filière « Collaborateur administratif » pourra être organisée avec plus de souplesse.

Le Conseil communal de Saint-Josse de ce 14 juin adoptera (a adopté) la nouvelle programmation du Lycée Guy Cudell pour l’année académique 2023-2024. Cette nouvelle programmation entend d’une part ancrer intégralement l’établissement dans la réforme du qualifiant et d’autre part adapter l’offre de formation aux nouveaux défis sociétaux, en particulier celui de la digitalisation.