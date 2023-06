Nick Kyrgios admet avoir effectué un séjour en hôpital psychiatrique en 2019: «Je pensais réellement à me suicider»

« Je pensais réellement à me suicider », raconte-t-il, selon le journal The Australian.

« Je buvais de l’alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. J’ai perdu à Wimbledon, et quand je me suis réveillé, mon père pleurait, assis sur mon lit. Ça a été le déclic, je me suis dit ‘Ok, je ne peux pas continuer comme ça’. J’ai fini dans un service psychiatrique à Londres pour régler mes problèmes », explique-t-il, toujours selon The Australian.