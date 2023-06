Après une énième dispute avec sa compagne, il lui adresse des coups le jour de Noël à Tournai

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Denis et Samantha (prénoms d’emprunt) vivent ensemble depuis plusieurs années. Leur histoire d’amour a permis la naissance d’une petite fille, tant aimée de ses deux parents. Jusqu’au jour où les deux intéressés commencent à avoir des désaccords de plus en plus importants. Les tensions s’intensifient. Le dérapage n’est plus très loin…