Benjamin Maréchal va remplacer Jean-Michel Zecca sur bel RTL: «Je me demande si Cyril Detaeye m’offrira encore un verre…» (vidéo)

« Oui, même si c’est… très bizarre. Quand j’ai quitté mon employeur précédent, j’étais persuadé que ne plus jamais refaire de radio et de télévision, c’était une possibilité. Le destin m’y ramène… J’ai du mal à y croire et j’espère que je sais encore comment on fait… Ceci étant dit, je suis un enfant de la génération RTL. J’ai commencé à travailler là-bas et ma famille écoutait RTL France quand j’étais petit. Donc, je suis assez fier de rejoindre RTL ».

« Dès la fin août, je donne rendez-vous aux auditeurs, du lundi au jeudi, entre 9h et 10h, pour une émission de rencontres. De la libre antenne et du questionnement sur l’actu, j’en ai déjà fait beaucoup. Ici, l’idée, c’est un programme de rencontres sur lequel on garde encore un petit peu de mystère… »

Mais encore…

« Allez, je peux dire que je vais faire ce qui me plaît le plus dans la vie : rencontrer des gens. Pas des vedettes. Mais des gens, comme je le fais depuis 15 mois pour Sudinfo, en allant sur le terrain, dans les villages… Je vais donc continuer à le faire, mais en radio ! »

Tu tournes donc le dos à Sudinfo ?

« Pas du tout ! Que du contraire… Je garde plus qu’un pied à Sudinfo. L’idée, c’est de faire la passerelle entre votre journal et bel RTL. Depuis plus d’un an, je considère que je suis un homme de Sudinfo. C’est devenu ma famille. Mais comme Sudinfo et RTL sont dans le même groupe de presse, Rossel, c’est génial de pouvoir faire le pont entre le journal et la radio ».

Concrètement, cela se marquera comment pour nos lecteurs/abonnés et pour les auditeurs de bel RTL ?

« Les sujets vont être déclinés dans le journal d’une manière X et déclinée à la radio d’une manière Y. Ce ne sera donc pas du copier-coller. Je vais raconter un bout d’histoire à la radio, et un autre bout de cette histoire dans le journal ».

À 9h, il y a « C’est vous qui le dites » sur VivaCité, leader sur cette tranche depuis plusieurs années. L’idée est d’aller titiller l’émission de Cyril Detaeye ?

« Je sais très bien qu’en face, il y a une vraie machine de guerre qui sera difficile à détrôner. Mais on ne part pas battu d’avance. Je suis un petit challenger qui retrouve la radio. J’arrive avec la plus grande humilité. Notre émission tiendra la route, elle sera sympa… Et on verra ce que donnent les résultats. Après, je ne suis pas naïf. Je sais qu’on va écrire que c’est la guerre entre lui et moi, mais ce n’est pas le cas ! »

Vous êtes, tous les deux, de vrais amis dans la vie. Cyril ne va pas le prendre mal ?

« Je profite de cette interview pour lui annoncer que j’arrive. Cyril, c’est un ami que je respecte. Comme on enchaîne parfois les restos et les soirées, je vais peut-être devoir lui payer les premières tournées pour faire diversion. Ceci étant dit, on parle rarement boulot ensemble ».

Il y a aussi la télévision. Sur RTL tvi, tu vas « relifter » Coûte que coûte ?

« C’est un super-projet pour lequel je suis heureux de pouvoir m’y investir ! Nous travaillons donc sur une légère réforme de l’émission. Nous travaillons encore sur la formule. Nous tournerons les plateaux en extérieur, sur le terrain. Il y aura plus d’actions à l’antenne… Et, de nouveau, pareil : il y a aura une passerelle forte avec Sudinfo. On racontera une partie de l’histoire sur tvi, et une autre dans le journal et sur le site, dans sa partie « vidéos » que je recommande à toutes et tous… En fait, mon vrai défi, il est là : pour la première fois de ma vie, je vais être un homme 360. Pour la radio, la TV, le journal, le digital… Avec mon précédent employeur, c’était impossible. Ce challenge, c’est une vraie excitation ».