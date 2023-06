Permis d’urbanisme délivré pour la rénovation du Pont du Jubilé

Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine annonce la délivrance du permis d’urbanisme pour la rénovation complète du pont du Jubilé qui surplombe le parc de Tour & Taxis et la réalisation des aménagements pour renforcer la sécurité et le confort des modes actifs sur cet ouvrage d’art. Pour rappel, la Région bruxelloise et la SNCB ont conclu en juillet 2021 un accord de coopération pour la rénovation conjointe de ce pont ferroviaire classé, propriété actuelle de la Société nationale des chemins de fer belge. Ce pont, d’un intérêt patrimonial et architectural important, nécessite une rénovation profonde. L’accord prévoit un financement partagé entre urban.brussels et la SNCB. Une fois rénové par la SNCB, le pont sera définitivement transféré à la Région de Bruxelles-Capitale qui en assurera la gestion et l’entretien. Les travaux devraient débuter pour 1 an et demi dans les prochains mois.

« Avec l’obtention du permis d’urbanisme, une première étape importante est prise pour mettre fin à l’état de délabrement du Pont du Jubilé. Objectif ? Redonner tout son lustre à ce joyau architectural et patrimonial et le valoriser dans le paysage urbain bruxellois. Grâce à une collaboration fructueuse entre la Région et la SNCB, ce pont bénéficiera enfin d’une restauration profonde et intégrera divers aménagements favorables à la sécurité et au confort des piétons et cyclistes qui traversent le quartier Maritime. Une fois rénové, ce pont classé du Jubilé deviendra sans nul doute un nouveau symbole du quartier, une nouvelle attraction du site de Tour & Taxis et le lieu idéal pour contempler le panorama de Bruxelles et les transformations qui s’opèrent le long du canal », déclare Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine.