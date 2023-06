La Roller Bike Parade fait son retour cet été dans 7 villes belges au moins, dont Mons

Cette année, pour la 21e édition, les parades se dérouleront du 16 juin au 22 septembre à Bruxelles, Wavre, Charleroi, Mons, Roulers, Louvain et Hasselt. À Mons, ce sera le samedi 12 août. Des rassemblements à Namur, Nivelles et dans d’autres villes belges pourraient encore être confirmés durant l’été, précise l’organisation.

La participation à l’événement est gratuite et ouverte tant aux débutants, qui pourront profiter d’une boucle plus courte d’environ 5 kilomètres, qu’aux confirmés, qui circuleront sur un circuit d’environ 15 kilomètres. Aucune inscription n’est nécessaire. Un DJ et des stewards accompagneront les participants durant ces balades festives en ville.

Toutes les parades seront confirmées, ou non, le jour même à 16h, selon les conditions météorologiques et de sécurité sur les routes empruntées. Il est rappelé que les casques, équipements de protection et lumières sont obligatoires pour les enfants et vivement recommandés pour tous.