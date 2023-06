Survol de Bruxelles: la justice donne une nouvelle fois raison à la Région bruxelloise

La Justice a une nouvelle fois donné raison, mardi, à la Région bruxelloise dans le dossier des nuisances liées au trafic des avions en provenance de et vers l’aéroport national en confirmant l’interdiction d’exploiter les routes du Ring, du canal et de la piste 01 si celles-ci génèrent une augmentation des infractions nocturnes par rapport à l’année 2017, a annoncé mercredi le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).

Avec les communes et les associations bruxelloises concernées par la question du survol de Bruxelles, la Région avait estimé indispensable d’interpeller à nouveau la justice afin de réclamer une augmentation des astreintes et de leur plafond ainsi que la mise en œuvre des recommandations de l’étude d’incidences fournie il y a un an.

Mais à la fin 2022, il avait été constaté qu’en dépit de l’annonce, par le Fédéral, de mesures pour améliorer la situation, la situation sur le terrain ne s’était pas améliorée, le plafond des astreintes ayant été atteint sur une des routes.

Toujours d’après le ministre bruxellois de l’Environnement, la juge a constaté mardi « qu’il était nécessaire de majorer les astreintes dès lors qu’au vu des circonstances en l’état actuel, celles fixées à 10.000 euros n’étaient pas suffisantes à inciter l’État belge à respecter les interdictions prononcées ».

Le jugement valide pour le surplus les sonomètres et méthodes de mesures de Bruxelles Environnement.

Le jugement sur le fonds, à savoir au sujet de la mise en œuvre des scénarios proposés par l’étude d’incidences Envisa pour réduire les nuisances autour de l’aéroport national est fixé quant à lui à début 2025.

« L’équilibre entre le droit à un environnement sain de tous les riverains et l’activité économique de l’aéroport penche trop du côté économique. Les énormes coûts sociaux et de santé de plus de 2 milliards par an que cette activité économique inflige ne peuvent tolérer qu’on se satisfasse de la situation actuelle » a commenté le ministre bruxellois de l’Environnement, également en charge de la Santé.