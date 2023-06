Quand Roberto Martinez a tenté de convaincre Romeo Lavia de rester à Anderlecht: «C’était ma dernière chance»

Parti d’Anderlecht en 2021 pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, Roméo Lavia, qui évolue désormais à Southampton, pourrait rejoindre un grand club anglais cet été. de videos Alors qu’il pourrait être l’un des animateurs du mercato estival, The Athletic s’est intéressé au parcours du jeune Diable rouge, et plus précisément à ses premiers contacts avec Manchester City, lorsqu’il appartenait toujours à Anderlecht. Jean Kindermans, le directeur du centre de formation des Mauves est revenu sur cette période, et il a avoué que Roberto Martinez, sélectionneur des Diables rouges à l’époque, avait tenté de convaincre Lavia de rester à Anderlecht plutôt que de rejoindre la Premier League.

« Il était un peu timide et j’avais du mal à l’approcher. C’est pour cela qu’il est spécial », a confié Kindermans au sujet de Lavia. « Cette année-là, deux joueurs étaient recherchés par d’autres équipes : Roméo Lavia et Mario Stroeykens. Vincent Kompany et son assistant Craig Bellamy avaient parlé à Lavia et essayé de le convaincre de rester à Anderlecht. Ensuite, j’ai demandé à Roberto Martinez, le sélectionneur national belge, de lui parler. C’était ma dernière chance », poursuit Kindermans.