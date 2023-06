Près de 80.000 euros de confiscation requis pour travail frauduleux

L’auditorat du travail a requis ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de travail de 80 heures et la confiscation, en vue de leur restitution, de 79.550 euros indûment perçus par un prévenu qui exerçait frauduleusement une activité de concierge tout en touchant des allocations de chômage.

La période infractionnelle visée se situe entre 2016 et 2022. Selon le ministère public, les propriétaires de deux immeubles de kots namurois avaient entière confiance en le prévenu. Il gérait les bâtiments et semblait faire office d’homme à tout faire. Il faisait signer les baux, encaissait les cautions et détenait même la carte de banque de la société en question, qui gérait près de 40 logements.