Plaque commémorative à Woluwe-Saint-Pierre: 80 ans après la rafle au pensionnat Gatti de Gamond

La commémoration du 80ème anniversaire de la rafle au pensionnat Gatti de Gamond a eu lieu hier, lundi 12 juin à 11h, au n°10 rue André Fauchille, en présence du Collège de Woluwe-Saint-Pierre, de S.E. Martin Kotthaus, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, de représentants de la communauté juive et des Ambassades d’Israël et de France, de la Ministre fédérale au Budget, Alexia Bertrand, de Frédéric Dambreville, auteur du livre « Les Disparus de Gatti de Gamond », de Michel Caldana, petit-neveu d’Odile Henri-Ovart, directrice du pensionnat assassinée dans un camp de concentration, de Guy Marchand de la bibliothèque ZEP 1080 et d’une délégation d’élèves des écoles communales de Woluwe-Saint-Pierre et de Molenbeek.

Lors de cette cérémonie, une plaque commémorative a été placée sur la façade du bâtiment qui, à l’époque, abritait le pensionnat Gatti de Gamond. Cette plaque complète les 15 pavés de mémoire installés en 2018. Sur cette plaque on peut lire ceci :