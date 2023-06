Vente du domaine de Viroinval, la Ville d’Arlon bel et bien roulée de 4 millions d’euros: «Ils ne savaient pas ce qu’ils vendaient», lance Jean-Marie Triffaux

C’est un véritable coup de massue qui s’est abattu sur la tête du collège communal arlonais ce mardi. En effet, nous vous révélions mercredi dans nos pages que l’expertise externe, fortement sollicitée par l’opposition, concernant la vente des 355 hectares du domaine de Viroinval, avait été rendue et qu’il y avait bel et bien une sacrée différence de prix entre l’estimation faite par le DNF et celle de l’expertise. De combien ? Impossible de le savoir puisque le bourgmestre Vincent Magnus et l’échevin en charge des forêts se refusaient à tout commentaire. La Ville a décidé de communiquer ce mercredi.

Une demande pour revoir le montant proposé

« Réuni en séance du 12 juin 2023, le Collège communal a pris connaissance du rapport d’estimation de la propriété forestière communale de Viroinval « Domaine du Risque-tout » réalisée par Monsieur J. Reginster, Ingénieur Eaux et Forêts et expert immobilier désigné par le Collège communal, et qui s’établit au montant de 8.618.036€. Ce montant se décompose comme suit : 2.536.854€ pour le fonds de bois, 6.006.182€ pour les bois croissants et 75.000€ pour la maison forestière », explique la Ville d’Arlon dans un communiqué.