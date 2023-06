Françoise lègue sa villa de 1,2 million d'euros... à la commune: «C’est un geste remarquable»

«Françoise était venue en vacances en Corse », rapporte Jean-Joseph Allegrini-Simonetti, maire de la commune, de 2003 à 2020, qui l’a bien connue. « Elle a acheté un terrain et construit une villa dans un lotissement qui avait du mal à se vendre parce qu’à l’époque, personne ne voulait d’un terrain en bord de mer… Aujourd’hui, les parcelles sont hors de prix.»

L’habitation est situé en Corse et a été construite il y a plus de cinquante ans par la défunte, tombée amoureuse de l’Île-Rousse.

«Elle voulait vraiment faire quelque chose pour L’Île-Rousse et je lui ai proposé de faire un legs au CCAS et elle a accepté tout de suite. Elle était veuve et sans héritier », ajoute l’ancien maire à La Voix du Nord.