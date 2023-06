Marcelo, la poupée que Meirivone a épousée et avec qui elle a un enfant, a de nouveau été infidèle: il dort désormais sur le canapé et a été puni de la pire des manières… (vidéos)

Meirivone Rocha Moraes, une Brésilienne de 37 ans, prétend être en couple avec une poupée, prénommée Marcelo. Alors qu’elle s’est mariée à lui le 18 décembre 2021, la trentenaire expliquait en décembre 2022 dans une vidéo TikTok que Marcelo l’avait trompée.

de videos

C’est sa mère qui lui avait créé la poupée de chiffon car elle se plaignait de sa vie de célibataire. Après le mariage, Meirivone et Marcelo ont eu un « enfant », une petite poupée donc, Marcelinho. L’accouchement a eu lieu à domicile, avec l’aide d’une infirmière et d’un docteur, indique le Mirror.

Lire aussi Meirivone, 37 ans, a le cœur brisé: Marcelo, la poupée qu’elle a épousée et avec qui elle a un enfant... lui a été infidèle, «j’ai découvert qu’il était allé à l’hôtel avec une autre femme» (vidéos)

Le conte de fées avait donc basculé pour Meirivone puisqu’elle avait expliqué qu’une amie à elle avait vu son époux-poupée se faufiler dans une chambre de motel avec une autre femme. « J’ai découvert par une amie que Marcelo était entré dans un motel avec une autre femme alors que j’étais hospitalisée pendant trois jours et trois nuits avec Marcelinho, notre fils, qui avait un virus », expliquait-elle alors dans sa vidéo.

Alors qu’elle voulait rompre avec sa poupée, Meirivone a décidé de lui laisser une seconde chance : « Je voulais le mettre dehors mais notre bébé grandit et à ce stade, son père lui manquerait beaucoup. De plus, l’amour que je ressens pour lui m’a fait pardonner. Pas complètement, mais je ne pense pas que je pourrais vivre sans mon mari ».

Marcelo a de nouveau fauté

Mais rien ne va plus en ce mois de juin. Après cette première infidélité, The Daily Mail indique que Marcelo a de nouveau fauté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’époux-poupée le paie très cher…

Meirivone explique en effet que son « homme » dort désormais sur le canapé et, pire encore, qu’elle lui a enlevé son « pénis ». « Je l’ai découvert quand mon ami m’a envoyé un message un soir disant qu’il me trompait. Alors cette nuit-là, je suis devenu très mauvaise et je l’ai fait dormir sur le canapé ».

Concernant le retrait de son sexe, elle ajoute que « c’est un gode en caoutchouc blanc, qui mesure environ 16 cm. J’ai donc décidé de l’enlever ». Pour l’instant, on ne sait si le couple est toujours en mauvais terme ou si Meirivone a pardonné Marcelo.