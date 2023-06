Adoption d’un règlement harmonisé sur les antennes Gsm pour les 19 communes de Bruxelles

La Conférence des Bourgmestre s’en félicite parce que, outre l’évidente simplicité pour les opérateurs qui se verront appliquer un règlement unique, peu importe dans quelle commune ils implantent une antenne au sein de la Région bruxelloise, elle atteint son objectif de maximiser la sécurité juridique dudit règlement. Ce texte tient en effet compte des recours qui ont abouti dans le passé. Un texte unique facilite par ailleurs la coordination des arguments des communes en cas d’introduction d’une procédure.

Le règlement proposé prévoit à présent de taxer l’opérateur propriétaire de l’antenne non plus sur base déclarative de sa part comme cela se faisait encore dans certaines communes, mais sur base des permis d’environnement introduits auprès de Bruxelles Environnement pour le placement de telles antennes. Le règlement fixe une tarification comprise dans une fourchette équivalente de 80 à 120% du montant moyen que les communes appliquaient jusqu’ici, soit 5.296,14€ par antenne, par an (80% = 4.236,91€ ; 120% = 6.355,37€).