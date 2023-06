Des femmes accusées de récupérer des chatons pour nourrir des serpents: «Si ce n’est pas pour un serpent, qu’est-ce qu’elles en font?»

« Les tueuses de chats sont de retour ». C’est l’intitulé d’un message publié, le 2 juin, sur les réseaux sociaux par Isabelle K. La Troyenne alerte : « Attention, deux femmes de La Chapelle-Saint-Luc récupèrent des chatons pour nourrir leurs serpents ».Contactée par L’Est-Éclair, elle partage sa vive inquiétude. « La première fois que j’ai eu affaire à elles, c’était en 2018, elles ont pris quatre chatons. Elles m’ont dit que c’était pour leur famille », raconte Isabelle. Elle prend des nouvelles quelques semaines plus tard. « Comme par hasard, les chatons étaient morts. »

Isabelle s’en étonne, car les quatre félins étaient « en parfaite santé ». Elle fait le tour d’internet et serait tombée sur une personne dénonçant ces deux femmes. « Elle disait que les chats finissaient dans la gueule des serpents », rapporte-t-elle, choquée.

Alors quand l’année dernière, la Troyenne a publié une annonce pour donner trois chatons qu’elle avait sauvés et que ces deux mêmes femmes ont repris contact avec elle, Isabelle s’est emportée. « Je leur ai dit non. Je n’allais pas me faire embobiner une deuxième fois, je regrette déjà assez de leur avoir donné les autres chats il y a cinq ans ».

Isabelle assure encore avoir vu passer tout récemment à pied près de chez elle ces deux femmes, un chaton blanc dans une caisse, d’où ce message très récent sur internet. « J’ai déjà fait un signalement à la police mais comme je n’ai ni nom, ni numéro de téléphone, elle ne peut rien faire. Mais je veux qu’on les arrête ». La Troyenne assure qu’elles ramassent une trentaine de chatons chaque année. « Si jamais ce n’est pas pour un serpent, qu’est-ce qu’elles en font ? » Selon une association, l’histoire est plausible Pour l’École du chat, association de protection animale de La Chapelle-Saint-Luc, l’histoire racontée par Isabelle est plausible. « C’est vrai qu’il y a des gens qui attrapent des chatons pour les donner aux serpents. Si on donne un chaton à un boa, il a mangé pour un mois », indique Claude Gardziel, la présidente. « Je n’ai pas la preuve matérielle, et notre association n’a jamais engagé de procédure contre des personnes qui le faisaient, mais nous savons que ça existe dans notre département ». Marine Jeanson, présidente de Sauve qui puce, à Troyes, confirme : « Tant que l’on ne voit pas le chaton dans la gueule du serpent, on ne peut pas avoir la preuve et porter plainte. Mais il n’y a pas de raison que ça n’existe pas chez nous comme ailleurs ».