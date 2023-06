La Fête de la Musique de retour à Liège pour une 40e édition: découvrez la programmation du 21 au 25 juin

La Fête de la Musique est de retour pour une 40e édition en Cité ardente ! Lancé en 1983, l’événement - qui est entièrement gratuit et ouvert à tous - est devenu incontournable dans plus de 100 pays et 340 villes à travers le monde.

Du 21 au 25 juin, des dizaines d’artistes amateurs et professionnels, issus principalement de la scène musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, proposeront gratuitement des concerts et des animations musicales dans tous les styles aux quatre coins de la Ville.