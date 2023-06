Que se passe-t-il à l’Esplanade de Louvain-la-Neuve? Le centre commercial évacué en urgence

Ce mardi après-midi, vous nous avez alertés via le bouton rouge pour signaler une évacuation en cours à l’Esplanade, le centre commercial de Louvain-la-Neuve. Aux environs de 14h30, tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur de l’Esplanade ont été priés de quitter les lieux via un appel au micro. En cause : la présence d’un colis suspect de couleur rouge. Une alerte a la bombe a été lancée dans la foulée.

« Via un avertissement dans tout le centre, on nous a demandé de quitter les lieux », témoigne Anastasia, 14 ans, de Louvain-la-Neuve. « Les policiers ont placé des rubans de signalisation et ont établi un périmètre de sécurité. J’ai pu voir le colis de mes propres yeux car ils l’ont placé à l’extérieur de l’Esplanade. J’ai tenté de demander à un policier ce qu’il se passait mais il ne pouvait rien dire à part qu’il y avait une alerte à la bombe », explique la jeune fille, encore un peu chamboulé par sa sortie.