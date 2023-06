Balade dans les jardins de Lasne ce 18 juin

Lasne et ses environs sont pleins de charme, de jardins merveilleux mais aussi de personnes et d’associations qui déploient une énergie considérable pour soutenir les autres. Afin de réunir ces deux visages de notre village, la plateforme associative Lasne en Actions organisera le dimanche 18 juin son événement bisannuel Lasne au fil des jardins. Le temps d’une journée, six magnifiques jardins lasnois ouvrent leurs portes exceptionnellement au public. Petits, grands, structurés ou sauvages, tous sont différents et résultent de l’œuvre de jardiniers passionnés. Les fonds récoltés seront partagés entre trois associations, membres de la plateforme : l’Enfant des étoiles, L’école Désiré Denuit et Hope, aide aux étudiants de Palestine.

Lasne au fil des jardins est donc l’occasion rêvée de découvrir de magnifiques jardins mais également les membres de « Lasne en actions » qui regroupe une quinzaine d’associations qui œuvrent pour l’égalité des chances.