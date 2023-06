Communales 2024 / Arlon : Gaudron donne le coup d’envoi, Deworme veut le capitanat, Lamesch futur joker?

Amateur de football, Romain Gaudron, accompagné de Vanessa Wagner, a donc donné le coup d’envoi « des élections communales 2024 ». Dans les rues du chef-lieu, on aborde le sujet depuis de nombreuses semaines. C’est un secret de polichinelle, Arlon 2030 (39,09 %) et le MR (22,43 %) ont signé un accord pour deux législatures en 2018. De suspense, il ne devait donc pas en être question. Et pourtant, bien malin celui qui pourrait donner le nom de celui qui sera à la tête du chef-lieu dans un an et demi. Habitué des scrutins communaux, Romain Gaudron annonce donc officiellement vouloir prendre en main la destinée de sa ville d’Arlon. Son parti a remporté 2 sièges en 2006, 4 en 2012 et, à la surprise de tous, 7 en 2018 (22,8 %). Et c’est sans doute maintenant le plus dur : confirmer l’excellent résultat du précédent scrutin. Un défi qu’Ecolo, au niveau national, n’est jamais parvenu à réussir dans son histoire. Au niveau local, le défi s’annonce coriace. Mais d’une façon ou d’une autre, Romain Gaudron et ses colistiers ont des chances de quitter les sièges de l’opposition pour s’installer sur ceux du Collège.

Deworme se place, Magnus patiente Celui qui est au centre des attentions, c’est Alain Deworme. Après avoir pris la place de Carine Lecomte comme tête de liste, le président du CPAS aurait l’ambition de porter l’écharpe mayorale. Bien décidé à ne plus jouer les seconds rôles, l’ex-socialiste devenu libéral pourrait, si on en croit les très nombreux bruits de couloir, rallier à sa cause ses anciens partenaires socialistes et les écologistes. Exit donc Arlon 2030. « On surveille ce qui se passe », nous confiait récemment un de ses partenaires de majorité. Attention donc à ne pas tout perdre…

Du côté d’Arlon 2030, Vincent Magnus a polarisé toutes les attentions. En bien ou en mal, le bourgmestre est pour beaucoup le responsable de tout ce qui se passe dans le chef-lieu, et ce même si cela ne relève pas de ses compétences (ce fut le cas avec les travaux de la rue de Neufchâteau). L’homme est charismatique et a de l’ego. Que cela plaise ou non, il ne déroge pas à sa ligne de conduite et parfois, gare à celui qui se met sur son chemin. Cette législature a donné lieu à quelques coups de sang. L’actuel homme fort du chef-lieu n’a pas encore dévoilé ses intentions pour 2024. Partagé entre l’envie d’aller au bout de ses projets et l’usure de la fonction, il hésiterait toujours. Et si sa formation politique décidait de rebattre les cartes en confiant la tête de liste à Anne Lamesch ou encore Matthieu Sainlez ? Deux personnalités appréciées pour leur travail et bien moins clivantes…