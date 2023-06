Avis aux organisateurs d’événements : cet été, IDELUX Environnement vous aide à réduire et trier les déchets !

Comment bénéficier des îlots de tri ?

Les conteneurs doivent être emportés et retournés par les organisateurs sur les sites d’IDELUX Environnement à Habay-la-Neuve, Tenneville ou Saint-Vith. Ils sont prêtés vides et propres et doivent être ramenés vides et propres également. Cette mise à disposition de conteneurs est gratuite et peut aller jusqu’à 40 îlots. Une caution de 250 €, par nombre de 10 îlots est demandée aux organisateurs afin de s’assurer du respect des conditions de prêt. Pour une bonne organisation, les demandes doivent être envoyées au plus tard un mois avant l’événement. Les demandes se font via un formulaire en ligne : www.idelux.be > Déchets > Bénéficiez gratuitement d'îlots pour le tri des déchets.