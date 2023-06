Dernier hommage officiel et populaire aux funérailles d’État de Berlusconi à Milan

Surplombé de fleurs blanches, rouges et vertes, aux couleurs du drapeau italien, le cercueil est arrivé à 15H00 HB devant la majestueuse cathédrale, en présence de milliers de personnes et sous les chants des supporters de l’AC Milan, club dirigé pendant 31 ans par l’ancien chef du gouvernement.

Outre Mme Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani – numéro deux de son parti Forza Italia –, le président de la République Sergio Mattarella ainsi que l’ex-chef du gouvernement Mario Draghi étaient présents. Elly Schlein, cheffe du Parti démocrate, et l’ancien chef du gouvernement de centre-gauche Matteo Renzi, ont représenté, entre autres, l’opposition de gauche et centre-gauche.