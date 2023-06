Un nouveau Proxy Delhaize ouvre ses portes sur la place de Nimy

Ce mercredi, l’heure était aux derniers préparatifs pour l’équipe du nouveau Proxy Delhaize, en vue de l’ouverture prévue ce jeudi : placement des produits en rayon, réception du matériel, nettoyage… Le magasin s’est installé dans les anciens locaux d’Axiome Architecture, rue des Viaducs, au coin de la place de Nimy. Le tout sur une surface de 350 m2 .

Outre les produits habituels, l’équipe souhaite mettre en avant des produits locaux, tels que des bières et des glaces. L’offre s’étoffera au fur et à mesure, après des contacts avec des producteurs locaux. Le commerce dispose également d’une boulangerie sur place. Particularité : le nouveau magasin proposera des livraisons à domicile sur Nimy et les alentours.