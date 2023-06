Scarlet, 36 ans, a perdu près de 110 kg: son excédent de peau est tellement «bruyant» qu’il ruine sa vie intime… (photos)

Scarlet, originaire d’Alabama, est passée de 177 à 70 kg. Forcément, une telle perte de poids à un impact considérable sur son physique. Selon elle, son excédent de peau lui fait vivre un véritable calvaire. Il est tellement important et « bruyant » qu’il ruine… sa vie intime. Scarlet qualifie même d’« acte de charité » les moments sous la couette avec son partenaire, relate The Daily Mail.

« Cela a vraiment affecté mon intimité et ma vie amoureuse avec mon partenaire. Peu importe comment je me tourne ou me penche, j’ai quelque chose qui pend. Je n’aime pas être intime parce que tout le temps, je suis horrifié par mon propre corps. Je fais des bruits et toutes sortes de sons bizarres. Mes seins ont l’air d’avoir eu une portée de chiots ou quelque chose comme ça. Ils sont horriblement flasques. Je dois les enrouler et les rentrer dans mon soutien-gorge chaque fois qu’ils débordent du haut ou du bas », détaille l’Américaine.

de videos

Aujourd’hui, Scarlet a besoin de 9.000$ afin de subir une chirurgie esthétique dans le but de se débarrasser de son excédent de peau. Désespérée, elle a même essayé de vendre des nus sur OnlyFans dans le but de financer l’opération. Elle n’a malheureusement récolté que 300$.