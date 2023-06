Felix Gall remporte la quatrième étape du Tour de Suisse et s’empare du maillot jaune, Remco Evenepoel finit deuxième au sprint

Skjelmose cède donc la tête du classement général pour 2 secondes au vainqueur du jour. Evenepoel recule également d’un rang et complète le podium, à 16 secondes de Felix Gall.

Felix Gall a remporté la 4e étape du Tour de Suisse (WorldTour), courue entre Monthey et Leukerbad sur 152,5 kilomètres mercredi. L’Autrichien d’AG2R-Citroën s’empare du maillot jaune après s’être imposé en solitaire avec plus d’une minute d’avance sur le groupe de poursuivants. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a terminé 2e de l’étape au sprint devant le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo).

Parti à l’attaque mardi et 2e de la 3e étape, Felix Gall s’est affranchi de ses concurrents à 20 kilomètres du terme. L’Autrichien a creusé l’écart dans l’ascension de Dorben (19 km à 4,5 %), prenant une minute d’avance sur le groupe des favoris et du maillot jaune Mattias Skjelmose, dans lequel Remco Evenepoel semblait mis en difficulté par les différentes attaques.

Plusieurs coureurs se sont en effet mis en chasse de Gall, qui a basculé à 3,6 kilomètres du terme avec la victoire assurée et l’espoir de rattraper son retard de 1 : 07 au général. L’Autrichien a savouré le premier succès de sa carrière, et les favoris ont disputé un sprint remporté par Remco Evenepoel. Skjelmose a terminé 3e, à 1 : 03, et a perdu son maillot jaune au jeu des bonifications.