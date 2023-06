Test – Coupe bordure Ego: jardiner de manière durable et innovante?

Essence ou batterie ? Ce débat pour l’avenir de la planète s’invite dans toutes les sphères de notre quotidien. Le jardinage n’échappe pas à la règle puisque de nombreux constructeurs veulent ranger l’hydrocarbure dans le placard du passé. EGO Power Plus est l’une de ses marques. Pas vraiment un hasard puisque son catalogue est composé exclusivement de produits à batterie. Présent depuis sept ans en Europe, Ego fait partie du mastodonte chinois Chervon. Longtemps fournisseur, la filiale a ensuite commercialisé ses propres produits pour devenir un acteur majeur dans son secteur. Preuve en est, la marque est aujourd’hui présente dans 65 pays, produit plus de 10 millions d’unités chaque année et propose plus de 60 produits dans son catalogue. On retrouve d’ailleurs 101 revendeurs en Belgique et au Luxembourg.

Si nous avions déjà pu nous faire un avis sur la solution Ego -au travers du test d’un souffleur de feuilles –, la prise en main du coupe-bordure de la marque vient conforter ses points forts. Ou du moins son point fort : la compatibilité des batteries. On se retrouve finalement avec un écosystème comparable à ce qui se fait dans d’autres secteurs technologiques. Cela veut dire que la batterie qui alimente le coupe-bordure peut, dans les faits, également servir à démarrer un autre appareil Ego, comme une tondeuse (il faudra cependant combiner avec d’autres batteries pour fournir la bonne puissance).

Appareil sur batterie oblige, le coupe-bordure que nous avons testé offre une liberté comparable à un concurrent fonctionnant à l’essence… sans les inconvénients de celui-ci. En effet, le bruit est incomparable mais, surtout, il n’y a pas d’émissions. Des avantages sur lesquels insiste logiquement la marque. D’autant que les performances sont au rendez-vous et le travail sera réalisé avec la même efficacité. Ego Power Plus se targue même d’une technologie innovante, le PowerloadTM. Celui-ci permet au fil de coupe d’être placé d’une simple pression sur un bouton et, par le biais de la fonctionnalité Line IQTM, de le mettre à la bonne longueur pendant l’utilisation.

Notons que le coupe-bordure fait son petit poids (plus de 4kg sans la batterie) et qu’il ne faut pas négliger l’apport de la sangle pour effectuer ses tâches. Excepté ce détail, l’appareil est maniable grâce à une poignée réglable et un manche télescopique.