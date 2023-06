Conférence d’été et de rentrée RTL: nouveaux jeux, 71 relifté, sport, Benjamin Maréchal, Martin Buxant… voici toutes les annonces et les nouvelles émissions de la saison prochaine! (vidéos)

> Camille Combal arrive le samedi avant le rtl info 19h avec son « Une famille en or »

> En radio, Jean-Michel Zecca animera un jeu désormais tous les vendredis en 9h et 12h à la rentrée. Fabrice Collignon retrouve le 5 – 7h. Et Sophie Pendeville prendra la case du 12h – 15h30.

> Le 71 fait peau neuve dès la rentrée, après 20 ans et plus de 500 émissions. Au programme : un tout nouveau plateau, une toute nouvelle règle qui changera le cours du jeu de chaque partie, et le grand retour des candidats en présentiel.

> Trois émissions de divertissement, formats internationaux : c’est le retour des gros prime, 10 ans après Belgium´s Got talent, avec notamment deux nouvelles émissions : Le Grand Piège et Starmaker.

> Le Grand Piège : les candidats recrutés secrètement tendent des pièges à leurs proches. Ils doivent suivre les instructions qu’ils reçoivent d’un duo composé d’un animateur et d’une célébrité, via une oreillette. A chaque défi relevé, le candidat gagne de l’argent. Si le piégeur se fait démasquer par la personne qu’il tente de piéger, il redescend au dernier palier. Au fur et à mesure que le jeu avance, les défis sont de plus en plus loufoques et gênants. Si le candidat refuse de relever un défi, il perd tous ses gains.

> Starmaker : des chanteurs venus de différents pays participent à un grand concours, au cours duquel ils se transforment en leur idole et réalisent une performance vocale qui sera quasiment identique à celle de la célébrité en question. Mais ils ne seront pas seuls sur scène, puisque trois fans de la célébrité qu’ils représentent se joindront à eux pour rendre un hommage à l’artiste.

> Martin Buxant revient sur RTL, on le sait depuis ce mardi. Le journaliste reprendra l’interview politique de 7h50 sur bel RTL.