«Un voile noir» est tombé sur la Stib le jour des attentats à Bruxelles

Ce jour-là, un voile noir est tombé », a regretté mercredi Me Pierre Monville, qui représente la société de transport en commun bruxelloise au procès des attentats à Bruxelles. Le pénaliste a souligné le comportement « exemplaire » des employés de la Stib après l’attaque dans la station Maelbeek et les conséquences que ces dernières ont eu sur les travailleurs.

Déroulant un récit de la funeste journée, l’avocat a rappelé que si le métro n’avait pas été arrêté après les deux explosions à l’aéroport c’est parce que cette opération est conditionnée à un ordre des autorités policières et que celles-ci n’avaient rien communiqué en ce sens. Il est ensuite revenu sur l’héroïsme des conducteurs des métros concernés par l’explosion et sur la solidarité dont on fait preuve des « dizaines de leurs collègues qui se sont mobilisés pour la tâche prioritaire à ce moment-là : faire sortir les milliers de personnes bloquées dans le métro ».