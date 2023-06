CoopESEM met en place une caisse de solidarité alimentaire: le CPAS de Florennes et l’ASBL Solidarités plurielles de Mariembourg en profiteront

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

CoopESEM a répondu à l’appel de la cellule « Manger demain » de la Région wallonne et vient de lancer sa caisse de solidarité. La coopérative de consommateurs et de producteurs locaux active en Entre-Sambre et Meuse depuis 2017 permettra, via cette caisse de solidarité, au CPAS de Florennes et à l’ASBL Solidarités plurielles de Mariembourg (Couvin) de s’approvisionner en produits frais, locaux et de qualité.