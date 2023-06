Conducteur fou à Mons: «Saïd n’a pas de souvenir de ce qui s’est passé», clame son avocat

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Saïd commet un geste fou à Mons. L’homme, originaire de Tourcoing en France, renverse plusieurs personnes avec son véhicule et percute trois voitures. Au total, il fait six blessés. Si certains ne sont que légèrement touchés, d’autres, comme Manon, souffrent de plusieurs fractures et resteront hospitalisés de nombreux mois.