Jasper Philipsen remporte la première étape du Tour de Belgique juste devant Fabio Jakobsen après un sprint massif

Après avoir rejoint le circuit local, l’échappée matinale a pu disputer deux sprints intermédiaires, mais l’équipe Alpecin-Deceuninck, venue en force avec Philipsen et Van der Poel notamment, a rapidement mis le feu aux poudres. À 90 kilomètres du terme, les deux précités et leur coéquipier Gianni Vermeersch sont partis pour faire la jonction avec le groupe de tête, mais ils ont été repris ensuite.

Une nouvelle attaque est partie à 66 kilomètres de l’arrivée, lorsqu’un groupe de 10 coureurs s’est détaché, à nouveau avec Mathieu van der Poel, accompagné de son coéquipier et compatriote Ramon Sinkeldam. Casper Pedersen, le Norvégien Rasmus Tiller (UNO-X), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Jasper de Buyst (Lotto Dstny) faisaient également partie des fuyards.

Stuyven a crevé, et le groupe de quatre a disputé le kilomètre en or, dans lequel Van der Poel a empoché deux des trois sprints et pris 8 secondes de bonification avant d’être repris par le peloton. Le sprint massif s’est alors organisé, et le Néerlandais a mis sur orbite son sprinteur Jasper Philipsen, qui a coupé la ligne en premier pour quelques centimètres devant Jakobsen. Timothy Dupont est arrivé avec une longueur de retard.

Philipsen décroche sa 6e victoire de la saison, la 29e dans sa carrière.