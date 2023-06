Les chevaux de trait de Louis-Philippe, en vedette à la Foire Agricole de Soignies: «Mes étalons Arnaud et Vic sont très demandés!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette année, Lizzy, Maya, Nina et Camille ont toutes pouliné après 11 mois de gestation. « Trois pouliches et un petit mâle nous sont nés » annonce fièrement Louis-Philippe Borremans, 32 ans.

Avec un des poulains de l'année. - DR

Spécialisé dans l’élevage viandeux (bovins de la race Blonde d’Aquitaine), le jeune agriculteur possède 130 têtes et dédie essentiellement ses 60 hectares à la culture fourragère pour les nourrir. Mais sa grande passion, ce sont ses désormais 15 chevaux de trait avec les nouveaux nés. « Les naissances se sont passées naturellement. Il faut dire que les quatre juments étaient des matriarches expérimentées.

Avec ses deux neveuxAlexandre et Thomas, également contaminés par le virus du cheval de trait. - DR

Debout dans la demi-heure, les poulains ont absorbé le colostrum (premier lait) essentiel à leur bonne santé. J’avoue que j’étais un peu stressé car un cheval, même de trait, c’est beaucoup plus fragile qu’une vache. Pour pratiquer une césarienne sur une jument, il faut l’anesthésier et la mettre sur le dos avec un grand risque de perdre la mère et son poulain. Vous imaginez l’angoisse ».