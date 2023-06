Bilan P2B - Une saison pas à la hauteur pour Chastre

Une saison qui n’était pas à la hauteur au niveau du classement. « On s’en doutait un peu qu’on allait avoir une saison plus difficile qu’avant », explique l’entraîneur. « L’effectif avait changé avec une équipe rajeunie. » Pourtant, Chastre a montré du bon avec deux points acquis face à Auderghem ou encore quatre contre Waterloo. C’est finalement dans les rencontres à leur portée que les joueurs d’Hassan Riani ont eu plus de difficultés. « On n’a pas été assez régulier contre les équipes du ventre mou. C’est de notre faute, peut-être dû à un manque de motivation. C’est vraiment dommage pour la régularité. On était capable de faire un bon résultat et une semaine plus tard, un mauvais. » Le coach a vécu une saison en dent de scie. Un dimanche n’était pas l’autre. Il évoque une remise en question parfois difficile. « On alignait la même équipe mais la motivation et l’implication des joueurs étaient plus faciles contre les équipes de haut de classement. On laisse passer certains matches alors qu’on avait complètement la main dessus. On a été fort irrégulier. »

Irrégularité

La saison prochaine, Hassan Riani souhaite avant tout être plus régulier et de ne plus se créer de frayeur. « On n’a pas été serein. On s’est sauvé lors de notre victoire à Waterloo. C’est une déception de finir juste au-dessus du barragiste. On aurait pu être à leur place. » C’est dans cette optique que l’entraîneur de Chastre a effectué une série de transferts pour amener de la concurrence dans certains secteurs, ce qui leur avait parfois fait défaut cette saison. L’ossature reste mais dix nouveaux joueurs ont rejoint l’effectif. « On a voulu combler nos manquements. Pas que qualitativement au niveau du foot mais également dans la mentalité. C’est également au staff à travailler pour ne pas refaire les erreurs de l’année passée. »