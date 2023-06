Euro espoirs: Loïs Openda reviendra aider les Diablotins

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’Euro U21 (coup d’envoi mercredi prochain contre les Pays-Bas), la Belgique aura de quoi être très ambitieuse. C’est le premier constat que l’on peut faire à la lueur de la sélection définitive dévoilée par Jacky Mathijssen, ce mercredi, depuis Israël.

Une liste de 23 noms au sein de laquelle on ne retrouve pas moins de 6 éléments ayant déjà goûté, plus ou moins intensément, à l’environnement des Diables rouges. Zeno Debast et Charles De Ketelaere sont présents depuis le début du rassemblement avec les Espoirs. Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman, Aster Vranckx et Loïs Openda, eux, sont encore à Tubize avec les A, mais reviendront épauler les U21 dans les prochains jours. À quel moment ? Après le match contre l’Autriche, prévu samedi, ou après celui contre l’Estonie, programmé mardi ? « Dès que possible, ça dépendra de la décision de Domenico Tedesco », répondait le sélectionneur des Diablotins.