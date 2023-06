Le Cook & Book de Woluwe-Saint-Lambert entame une procédure en réorganisation judiciaire

La librairie-restaurant Cook & Book de Woluwe-Saint-Lambert a introduit mercredi une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, a indiqué la direction par voie de communiqué.

Selon les fondateurs de l’entreprise Déborah Drion et Cédric Legein, cette procédure s’explique par un besoin «d’apurer les dettes existantes» et de «faire repartir l’activité sur des bases saines et pérennes». Le commerce, qui mélange librairie et restauration, a «subi les dernières crises successives», qui ont mené à une augmentation des coûts, notamment de l’énergie et du loyer.