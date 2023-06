11 pays traversés et plus de 48.000 km parcourus pour les deux vans mis en location par Victoria, à Verviers

Lire aussi une-jeune-vervietoise-lance-sa-societe-de-vans-pour-voyager-travers-leurope

Un an plus tard, la Verviétoise, à peine âgée de 26 ans, tire le bilan de sa première année d’exploitation avec le sourire. « En un an, les deux vans ont ensemble parcouru plus de 48.500km, traversé 11 pays, et hébergé des voyageurs 263 nuits. » La haute saison approche et l’aventure continue pour la jeune femme qui loue ses vans entre 110 et 170 € la nuit selon la période. Ceux-ci peuvent héberger jusqu’à trois personnes et sont équipés d’un coin douche, d’un plan de travail et d’une cuisine, d’un espace de vie/de nuit ainsi que de différents équipements pour rendre le séjour encore plus sympa comme des chaises et table de camping, des lampes sans fil, des jeux de société, des draps de lit et des essuies.