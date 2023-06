RTL poursuit son offensive dans le cyclisme: la chaîne va diffuser le Tour de la région wallonne et du Grand Prix de Wallonie!

RTL poursuit son offensive dans le cyclisme ! Après avoir diffusé le Giro lors du mois de mai, RTL Club va désormais diffuser le Tour de la région wallonne et le Circuit de Wallonie, comme l’a annoncé Vincenzo Ciuro ce mercredi.

« On diffusera le Tour de la région wallonne du 22 au 26 juillet, toutes les étapes seront en direct sur RTL Club et RTL Play », a dévoilé Vincenzo Ciuro. « Et un petit peu plus tard dans l’année, le 13 septembre, on diffusera également le Grand Prix de Wallonie. »