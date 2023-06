Deux ans avec sursis requis contre une mère pour maltraitance de ses enfants à Onhaye: « La famille vivait à l’ancienne, comme au début des années 1900 »

Une peine de deux ans de prison avec sursis a été requise ce mercredi par le parquet de Namur, envers une mère de famille poursuivie pour détention arbitraire, privation de soins et d’aliments et traitements dégradants de deux de ses enfants souffrant d’une déficience mentale, entre 2010 et 2014 à Onhaye. Une peine d’un an avec sursis a par ailleurs été requise contre l’un de ses fils, uniquement poursuivi pour la détention arbitraire.

Lire aussi deux-personnes-maltraitees-et-mises-en-cage-par-leur-mere-a-onhaye-l-un-des-fils

Ses deux enfants âgés d’une trentaine d’années à l’époque des faits étaient régulièrement placés dans des cellules construites dans une annexe de la maison. C’est la solution que la maman, suivie par l’aîné des fils, avait trouvée pour éviter de les placer dans une institution. Les durées d’enfermement pouvaient aller de quelques heures à une journée.