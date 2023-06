Furieux contre les travaux de l’autoroute entre Theux et Verviers, André Frédéric demande des comptes au ministre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le week-end du 3 et 4 juin a été cauchemardesque pour les usagers de la route en région verviétoise. En cause, l’autoroute était fermée entre Ensival et Polleur. tout le trafic est passé par la ville ce qui a engendré des bouchons qu’on qualifierait, sans risque d’exagérer, de monstre. Le président du Parlement wallon, le theutois André Frédéric n’a pas apprécié cette mise en place.