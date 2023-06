À la découverte des emplois proposés à «100 patrons, 100 jobs» ce 28 juin à Seraing: et si vous deveniez… mécanicien sur les F16 de l’armée?

Et parmi les emplois proposés, certains sortent quelque peu du commun. Comme les profils recherchés par l’entreprise Patria-BEC, basée à Herstal, qui recherche notamment des profils pour la base militaire aérienne de Florennes, notamment des mécaniciens et techniciens pour travailler sur les moteurs de F16.

Sur la base de Florennes

« Patria-BEC à Herstal réalise la maintenance et la réparation de moteurs militaires F100 qui équipent les avions de chasse F15 & F16 du motoriste Pratt & Whitney depuis les années 70 à Herstal. Les moteurs militaires P&W équipent les avions de pointe de 23 forces aériennes », introduit Anne-Christine Dengis, responsable des ressources humaines de la société. « Depuis août 2020, Patria-BEC a développé un partenariat fort avec la Défense belge et met à disposition du personnel de Patria sur les bases aériennes de Florennes et de Kleine Brogel. Nous sommes toujours à la recherche de techniciens passionnés d’aéronautique militaire et justement nous recrutons actuellement du personnel pour la base aérienne de Florennes. »