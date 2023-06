Le gros coup de propre des parcelles et des maisons de l’ancienne cité des Français, à Ans, est finalisé

Le gros coup de propre réalisé dans l’ancienne cité appelée « des Français » est en passe d’être finalisé. Au total, ce sont entre 35 et 40 maisons inoccupées et leurs parcelles - situées rues des Trois Rois, Louis Hérion, Joseph Walin, des Français, de l’Egalité, Francisco Ferrer et place Matteoti - qui ont bénéficié d’une remise à neuf.

« L’ensemble des abords des maisons concernés sont débarrassés de tous déchets et sont évacués, les arbres et haies sont élagués et les pelouses sont remises à neuf », explique Patrice Lempereur, le président de la Société de Logements du Plateau.