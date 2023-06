Contrôle technique: un petit problème administratif qui peut recaler de très nombreux conducteurs de Citroën et Peugeot

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvent, la paperasse n’est pas vraiment lue jusqu’au bout. Quand on se retrouve face à une pile de documents dans lequel une kyrielle de chiffres est inscrite, rares sont les fois où l’on se penche vraiment dessus. Et pourtant parfois, sans qu’on s’en aperçoive des erreurs viennent se glisser quelque part. C’est la mésaventure qui est arrivée à un Pepin qui lui vaut d’avoir été recalé au contrôle technique, et de devoir y repasser sa voiture chaque année.