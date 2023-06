Horrifié, Raymond découvre une «chose» gluante à l’intérieur de sa canette achetée chez Lidl: «On dirait un morceau de bête morte…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs années, Raymond Schmitz et son épouse, de Waremme, font régulièrement leurs courses au Lidl. « L’offre et les prix sont relativement intéressants, nous explique-t-il. On y trouve des produits auxquels nous sommes habitués et qu’on ne retrouve pas partout ailleurs. Nous n’avons jamais eu aucun problème avec l’enseigne. »

Ce week-end, pourtant, le couple déchante rapidement lorsqu’il prend à Raymond une soudaine envie de se déshydrater.