Etonnant: l’exploitant du parking du Square Léopold à Namur demande le renouvellement de son permis, l’enquête publique est lancée

A Namur, pour ceux qui suivent de près le projet commercial de Besix (projet « Côté Verre »), la demande de Q-Park Belgium de renouveler le permis d’environnement du parking du Square Léopold (568 places) n’est pas passée inaperçue.

Certains y ont vu un lien avec la décision récente du Collège namurois concernant le projet commercial de Besix. Fin mai, à l’issue de l’enquête publique, les élus ont retiré la demande de permis de Besix et ont invité le promoteur à retravailler son projet. Lequel consiste, pour rappel, en un ensemble mixte de commerces, bureaux, logements et parking en lieu et place de l’actuel parking Léopold et du magasin C&A.

Pour les opposants, de là à y voir le report, voire la fin du dossier Besix... Tentant.

Car on le sait, ce vieux projet commercial est loin de faire l’unanimité. En 2015, lors de la consultation populaire, c’est le NON qui l’avait emporté. Depuis lors, il y a eu des centaines de réclamations, quatre recours au Conseil d’Etat et des avis négatifs rendus par l'Observatoire du commerce et le pôle environnement du CESE Wallonie.